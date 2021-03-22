Шпажист Игорь Рейзлин стал победителем соревнований.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в российской Казани.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.

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Украинский шпажист на пути к финалу победил корейца Джа Хо Сонга (15:11), итальянца Габриэле Симина (15:12), немца Самуэля Унтергаузера (8:7), а в полуфинале одолел египтянина Ахмеда Эль-Сайеда (15:7).

В финальном поединке Рейзлин победил действующего чемпиона мира - венгра Гергея Шиклоши (15:11).

Для Рейзлина это второе в карьере золото на этапах Кубка мира - в 2019 году он выиграл соревнования в Берне.

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Автор: Антон Дударь