Бой Рузибоев - Мане / фото скриншот twitter.caposa

Невероятным нокаутом кончился поединок между Нурсултаном Рузибоевым и Ибрагимом Мане во время соревнований Brave FC 47 в Бахрейне. Интриги не получилось, поскольку поединок завершился уже в первом раунде.

Спортсмен из Узбекистана поднял соперника из Франции в воздух и безжалостно бросил его головой вниз, а в придачу еще и упал на него всем весом тела. Судья просигнализировал о конце боя, а пострадавший еще долгое время лежал и приходил в себя. К счастью, чудом обошлось без травмы шеи.

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Автор: Будрин Артем