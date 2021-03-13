Представитель Узбекистана брутальным слэмом вырубил оппонента уже в первом раунде.

Невероятным нокаутом кончился поединок между Нурсултаном Рузибоевым и Ибрагимом Мане во время соревнований Brave FC 47 в Бахрейне. Интриги не получилось, поскольку поединок завершился уже в первом раунде.

Спортсмен из Узбекистана поднял соперника из Франции в воздух и безжалостно бросил его головой вниз, а в придачу еще и упал на него всем весом тела. Судья просигнализировал о конце боя, а пострадавший еще долгое время лежал и приходил в себя. К счастью, чудом обошлось без травмы шеи.

Absolutely amazing round between Nursulton Ruziboev and Ibrahim Mané ends with a brutal slam KO by Ruziboev. Rampage-Arona style. My god. #BRAVECF47pic.twitter.com/rlOJolEDX9 — caposa (@Grabaka_Hitman) March 11, 2021

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Автор: Будрин Артем