Дарья Снигур - победительница турнира / фото ITF Poitiers

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF во французском Пуатье.

Снигур, которая была посеяна на турнире под седьмым номером, в финале обыграла француженку Клару Бурель. 

Украинка одолела соперницу за два часа в трехсетовом противостояниии - 6:3, 2:6, 7:5.

Для 222-й ракетки мира Снигур этот титул стал пятым на турнирах ITF и первым с августа 2019 года.

Видео опубликовал Twitter FFT TV.

Напомним, Снигур является чемпионкой юниорского Уимблдона-2019.

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Автор: Антон Дударь