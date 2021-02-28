Дарья Снигур стала чемпионкой турнира ITF.

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF во французском Пуатье.

Снигур, которая была посеяна на турнире под седьмым номером, в финале обыграла француженку Клару Бурель.

Украинка одолела соперницу за два часа в трехсетовом противостояниии - 6:3, 2:6, 7:5.

Для 222-й ракетки мира Снигур этот титул стал пятым на турнирах ITF и первым с августа 2019 года.

Видео опубликовал Twitter FFT TV.

Quelques-uns des plus beaux points de la finale de l'ITF 25 000 dollars de Poitiers, où Clara Burel (217e mondiale) s'est inclinée in extremis face à l'Ukrainienne Daria Snigur (222e mondiale). Le match était diffusé en direct sur FFT TV. pic.twitter.com/UD5OHdwb8q — FFT (@FFTennis) February 28, 2021

Напомним, Снигур является чемпионкой юниорского Уимблдона-2019.

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Автор: Антон Дударь