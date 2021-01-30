33-летний Артем Прима впервые в жизни выиграл гонку преследования.

30 января в польском Душники-Здруй состоялась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы-2021 по биатлону.

Победу в гонке одержал 33-летний украинский биатлонист Артем Прима.

Артем трижды попал в штрафной круг, но продемонстрировал хорошую скорость на лыжах. На последнем огневом рубеже ошиблись абсолютно все лидеры, поэтому украинец Прима и чех Михал Крчмарж после одного промаха разыграли между собой золото и серебро на последнем круге.

Прима не оставил шансов чешскому биатлонисту и уверенно выиграл долгожданную медаль.

Последний раз Прима побеждал на чемпионате Европы в 2011 году в итальянском Риднау. Тогда это была индивидуальная гонка.

В этой гонке участвовали еще два украинца: Богдан Цымбал и Артем Тищенко. Они выступили достойно. Цымбал с двумя промахами финишировал 17-м, а Тищенко отстрелялся идеально и занял 21-е место.

Чемпионат Европы. Результаты мужской гонки преследования

1. Артем Прима (Украина) - (1+0+1+1) 32:11,3

2. Михаил Крчмарж (Чехия) - (0+0+0+1) +6,6

3. Хавард Богетвейт (Норвегия) - (0+0+1+2) +12,5

17. Богдан Цымбал (Украина) - (1+0+0+1) +1:08,6

21. Артем Тищенко (Украина) - (0+0+0+0) +1:14,3

Чемпионат Европы по биатлону: что нужно знать

Европейское первенство в этом году проходит с 27 по 31 января.

В рамках чемпионата запланировано восемь гонок. 31 января - одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета.

По итогам женского спринта в Украины появилась первая медаль: ее завоевала Анастасия Меркушина в индивидуальной гонке.

В прошлом году на чемпионате Европы Украина завоевала 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

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Автор: Будрин Артем