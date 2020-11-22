Арон Канет мог погибнуть во время гонки.

Испанский мотогонщик Арон Канет чудом не пострадал время квалификационного этапа серии Moto2 в португальском Портимане.

Канет потерял управление и упал с мотоцикла. При этом пилот остался на трассе и едва не попал под колеса гонщиков, которые ехали за ним.

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Позади испанца было сразу несколько соперников, причем Канет упал сразу за холмом, и другие гонщики могли не успеть заметить его.

К счастью, все обошлось - благодаря феноменальной реакции как других гонщиков, так и самого Канета, который хладнокровно на четвереньках покинул пределы трассы.

Видео опубликовал Twitter MotoGp.

A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥



The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2020

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Автор: Антон Дударь