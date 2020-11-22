Испанский мотогонщик Арон Канет чудом не пострадал время квалификационного этапа серии Moto2 в португальском Портимане.
Канет потерял управление и упал с мотоцикла. При этом пилот остался на трассе и едва не попал под колеса гонщиков, которые ехали за ним.
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Позади испанца было сразу несколько соперников, причем Канет упал сразу за холмом, и другие гонщики могли не успеть заметить его.
К счастью, все обошлось - благодаря феноменальной реакции как других гонщиков, так и самого Канета, который хладнокровно на четвереньках покинул пределы трассы.
Видео опубликовал Twitter MotoGp.
A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2020
The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym
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