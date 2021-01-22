Антон Дудченко был очень близок к бронзовой медали.

22 января в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка у мужчин.

Украинец Антон Дудченко прошел всю дистанцию без промахов и занял в гонке пятое место. При этом от бронзовой медали его отделило 0,3 секунды.

Для 24-летнего Дудченко этот результат стал лучшим в карьере на этапах Кубка мира.

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Кубок мира в Антхольце. Результаты мужской индивидуальной гонки

1. Александр Логинов (Россия) - (0+0+0+0) 48:41,8

2. Стурла Легрейд (Норвегия) - (0+1+1+0) +58,5

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - (0+0+1+1) +1:10,6...

5. Антон Дудченко (Украина) - (0+0+0+0) +1:10,9

23. Артем Прима (Украина) - (2+0+0+1) +3:12,1

34. Артем Тищенко (Украина) - (0+1+0+0) +3:47,8

69. Руслан Ткаленко (Украина) - (3+0+0+1) +6:31,4

74. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1+3+1) +6:46,3

Кубок мира по биатлону 2020-2021: седьмой этап

Седьмой этап КС по биатлону 2020-2021 проходит в Антхольце с 21 по 24 января: где и когда смотреть гонки.

Юлия Джима в индивидуальной гонке принесла Украине первую медаль сезона, заняв второе место. После индивидуальной гонки Джима поднялась на 24-е место в общем зачете.

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Автор: Антон Дударь