Соревнования проходили в Швейцарии / фото REUTERS

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу выиграла золото на Кубке Европы в Швейцарии.

Об этом в своем официальном Twitter сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

твиттер.Олимпик

Также заметим, что среди мужчин серебро завоевал украинец Василий Кашелюк. 

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Аннамари Данчу: главные достижения в карьере

  • В 2019 году Аннамари выиграла первую в истории независимой Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.
  • Данчу трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе – в 2009, 2010 и 2011 годах.
  • В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе. 

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Автор: Будрин Артем