Грандиозная победа: украинская сноубордистка завоевала золотую медаль на Кубке Европы

Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе.

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу выиграла золото на Кубке Европы в Швейцарии. Об этом в своем официальном Twitter сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК). Также заметим, что среди мужчин серебро завоевал украинец Василий Кашелюк. Читайте такжеНавсегда вошел в историю: украинский сноубордист ошеломил мир невероятным трюком (видео) Аннамари Данчу: главные достижения в карьере В 2019 году Аннамари выиграла первую в истории независимой Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.

Данчу трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе – в 2009, 2010 и 2011 годах.

В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter