Соревнования проходили в Швейцарии / фото REUTERS
Украинская сноубордистка Аннамари Данчу выиграла золото на Кубке Европы в Швейцарии.
Об этом в своем официальном Twitter сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).
twitter.OlympicUA
Также заметим, что среди мужчин серебро завоевал украинец Василий Кашелюк.
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Аннамари Данчу: главные достижения в карьере
- В 2019 году Аннамари выиграла первую в истории независимой Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.
- Данчу трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе – в 2009, 2010 и 2011 годах.
- В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе.
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