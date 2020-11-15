Алина Мирошниченко перенесла операцию.

Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в аварию, в результате которой получила серьезную травму - перелом позвоночника.

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Об єтом сообщила вице-президент "ДЮФШ Европа Прилуки" Валентина Цербе-Несина в Facebook.

19-летняя девушка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль в селе Токари Сумской области перевернулся и протаранил забор. Водитель не пострадал.

У спортсменки был диагностирован перелом позвоночника, в связи с чем ей провели операцию. Девушка все еще не чувствует ног.

Семья биатлонистки собирает деньги на реабилитацию по ссылке. Алина Мирошниченко является многократной призеркой женских чемпионатов Украины и других национальных турниров.

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Автор: Данил Слесь