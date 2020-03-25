Российский хоккеист получил дисквалификацию за употребление кокаина

Спортсмен провалил допинг-пробу в прошлом году.

Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина.

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Решение появилось на официальном сайте IIHF.

26-летний защитник сдал положительную допинг-пробу 2 ноября прошлого года, после матча КХЛ в составе "Адмирала".

В организме Дьякова был обнаружен бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина. Вещество было внесено в список запрещенных в прошлом году.

Хоккеист не играл с декабря, когда узнал о проваленном допинг-тесте, после чего "Адмирал" расторг с ним контракт.

В IIHF установили, что Дьяков использовал вещество не в соревновательный период - это не было связано с улучшением спортивных показателей. Кроме того, хоккеист во всем признался, поэтому был дисквалифицирован не на максимальный срок, а только на 15 месяцев и сможет вернуться на лед в феврале следующего года.

УНИАН ранее сообщал о том, что ушел из жизни рекордсмен по числу побед в НХЛ.