Ушел из жизни рекордсмен по числу побед в НХЛ

Легендарному Анри Ришару было 84 года.

Легенда Национальной хоккейной ассоциации и "Монреаль Канадиенс" Анри Ришар умер в 84 года.

О смерти экс-хоккеиста сообщил официальный сайт НХЛ.

Ришар, у которого обострилась болезнь Альцгеймера, последние годы жизни провел в доме престарелых в Квебеке.

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Ришар, который все двадцать сезонов в НХЛ провел в составе "Монреаля", является рекордсменом лиги по числу выигранных Кубков Стэнли - на его счету одиннадцать титулов чемпиона НХЛ.

В 1979 году Анри Ришар был внесен в Хоккейный зал славы, он находится в списке 100 величайших игроков НХЛ по версии самой лиги.

За свою карьеру в НХЛ Ришар набрал 1046 очков в 1256 матчах (358+688). Девять раз он участвовал в Матчах всех звезд НХЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что умер легендарный экс-вратарь "Манчестер Юнайтед", который спасал людей после авиакатастрофы.