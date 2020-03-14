Кубок мира по биатлону: итоги сезона 2019-2020 (фото)

Биатлонный сезон завершился гонками в Контиолахти.

14 марта в финском Контиолахти состоялись заключительные гонки Кубка мира по биатлону 2019-2020.

Эстафеты, которые изначально были запланированы на 15 марта, отменены из-за коронавируса.

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Обладателем "Большого хрустального глобуса" у мужчин по итогам сезона стал норвежец Йоханнес Бе.

Он набрал 913 очков и на 2 очка опередил француза Мартена Фуркада, который 14 марта провел последнюю гонку в карьере. Третьим стал еще один французский биатлонист Кантен Фийон Майе (843 очка).

Для Бе это вторая победа в общем зачете Кубка мира в карьере.

Лучшим среди украинцев в общем зачете стал Дмитрий Пидручный, который занял 17-е место.

У женщин "Большой хрустальный глобус" второй год подряд завоевала итальянка Доротея Вирер.

По итогам сезона она набрала 793 очка, незначительно опередив норвежку Тирил Экхофф (786 очков). Третьей стала представительница Германии Дениз Херманн (745 очков).

Среди украинок лучший результат в общем зачете у Елены Пидгрушной - 25-е место.

Все награды сезона 2019-2020

Мужчины

Большой хрустальный глобус - Йоханнес Бе (Норвегия)

Малый хрустальный глобус (индивидуальные гонки) - Мартен Фуркад (Франция)

Малый хрустальный глобус (спринты) - Мартен Фуркад (Франция)

Малый хрустальный глобус (гонки преследования) - Эмильен Жаклен (Франция)

Малый хрустальный глобус (масс-старты) - Йоханнес Бе (Норвегия)

Женщины

Большой хрустальный глобус - Доротея Вирер (Италия)

Малый хрустальный глобус (индивидуальные гонки) - Ханна Эберг (Швеция)

Малый хрустальный глобус (спринты) - Дениз Херманн (Германия)

Малый хрустальный глобус (гонки преследования) - Тирил Экхофф (Норвегия)

Малый хрустальный глобус (масс-старты) - Доротея Вирер (Италия)

Эстафеты

Мужчины - Норвегия

Женщины - Норвегия

Смешанные эстафеты - Норвегия

Медальный зачет

1. Норвегия - 55 (32-12-11)

2. Франция - 51 (15-20-16)

3. Италия - 12 (5-4-3)

4. Германия - 22 (4-10-8)

5. Швеция - 13 (2-5-6)...

9. Украина - 3 (0-2-1)

Как сообщал УНИАН, девятый этап Кубка мира был отменен из-за коронавируса.