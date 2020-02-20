Украина замкнула топ-10 в одиночной смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
17:05, 20 февраля 2020Другое
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Победу праздновала сборная Норвегии.
Пидручный завершил гонку 10-м / фото: biathlon.com.ua
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, cостоялась одиночная смешанная эстафета.
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Украину представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Дуэт на двоих допустил восемь промахов и сумел стать десятым.
Меркушина завершала третий этап на седьмой позиции, но сохранить или улучшить этот результат Пидручный не сумел.
Победу одержала сборная Норвегии, которая использовала шесть дополнительных патронов.
Результаты гонки:
1. Норвегия - 34.19,9 (0+6)
2. Германия - 17,6 (0+5)
3. Франция - 29,8 (0+4)
10. Украина - 1.27,2 (0+8)
УНИАН ранее сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки.
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