Украина замкнула топ-10 в одиночной смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Победу праздновала сборная Норвегии.

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, cостоялась одиночная смешанная эстафета.

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Украину представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Дуэт на двоих допустил восемь промахов и сумел стать десятым.

Меркушина завершала третий этап на седьмой позиции, но сохранить или улучшить этот результат Пидручный не сумел.

Победу одержала сборная Норвегии, которая использовала шесть дополнительных патронов.

Результаты гонки:

1. Норвегия - 34.19,9 (0+6)

2. Германия - 17,6 (0+5)

3. Франция - 29,8 (0+4)

10. Украина - 1.27,2 (0+8)

УНИАН ранее сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки.