Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Представлен обновленный список лучших теннисисток мира.

3 февраля была опубликована обновленная версия рейтинга WTA, в котором лучшие украинские теннисистки изменили свои позиции.

Читайте такжеПришлось отжиматься: Свитолина выиграла пари у своего парня (видео)

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поднялась на одну строчку и стала четвертой ракеткой мира. Второй номер страны Даяна Ястремская опустилась на пять позиций и стала 26-м номером.

Катерина Козлова переместилась с 83-го на 87-е место, а Леся Цуренко потеряла восемь позиций и стала 128-й ракеткой мира.

Лидером рейтинга WTA остается австралийка Эшли Барти, а в первую тройку входят румынка Симона Халеп и чешка Каролина Плишкова. Новая чемпионка Australian Open София Кенин поднялась на восемь строчек и стала седьмой ракеткой мира.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина покинула Australian Open на стадии 1/16 финала турнира.