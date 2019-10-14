Рейтинг WTA: Ястремская потеряла пять позиций, Свитолина осталась в топ-5
12:06, 14 октября 2019Другое
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Ястремская осталась в топ-30 / фото: Tennis Australia
14 октября был опубликован новый рейтинг WTA, в котором изменились позиции лучших украинских теннисисток.
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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинула топ-25 и теперь занимает в мировой классификации 28-е место. Неделей ранее украинка установила личный рекорд, когда стала 23-м номером планеты.
Позиция лучшей теннисистки страны Элины Свитолиной не изменилась - она остается четвертой ракеткой мира.
Что касается других украинок в топ-100 мирового рейтинга, то Леся Цуренко и Катерина Козлова поднялись на одну ступень и являются 72-й и 82-й ракетками мира соответственно.
Лидером мирового рейтинга остается австралийка Эшли Барти.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.
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