Биатлонист Труш дозаявлен в состав сборной Украины на чемпионат мира

Такое решение было принято по результатам Кубка IBU, который состоялся на выходных.

По результатам седьмого этапа Кубка IBU в Отепяя (Эстония), в заявку мужской сборной Украины на чемпионат мира включен Виталий Труш.

Об этом сообщает специализированный портал biathlon.com.ua.

На соревнованиях, которые состоялись в эти выходные, Труш занял достаточно высокое 15-е место в спринте и 13-е место в суперспринте.

Напомним, что тренеры женской сборной не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу, и выбирать спортсменов для участия в гонках чемпионата в женской команде будут из пяти претенденток. В мужской команде Труш стал шестым спортсменом.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в Остерсунде (Швеция)