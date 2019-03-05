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Биатлонист Труш дозаявлен в состав сборной Украины на чемпионат мира

16:54, 05 марта 2019
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Труш поедет на чемпионат мира в шведский Эстерсунд / sprots.te.ua

Об этом сообщает специализированный портал biathlon.com.ua.

На соревнованиях, которые состоялись в эти выходные, Труш занял достаточно высокое 15-е место в спринте и 13-е место в суперспринте.

Напомним, что тренеры женской сборной не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу, и выбирать спортсменов для участия в гонках чемпионата в женской команде будут из пяти претенденток. В мужской команде Труш стал шестым спортсменом.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в Остерсунде (Швеция)

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Теги: #сборная Украины#биатлон#чемпионат мира