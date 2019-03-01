Николаев одержал эффектную волевую победу над Киев-Баскетом в Суперлиге

Игра завершилась со счетом 83:79.

Николаев одержал эффектную победу в Киев-Баскета, уступая на протяжении большей части игрового времени поединка регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 83:79, сообщает официальный сайт соревнований.

После непродолжительной стартовой пристрелки гости стали постепенно перебирать инициативу к себе. Сандул с Носковым на экваторе игрового времени стартовой четверти обеспечили гостям 8-очковый отрыв. Гости дальнейшем превосходили соперников в скорости, заставляя тех много ошибаться и не позволяя отыграться. Также киевляне довольно метко атаковали из-за дуги: 3 попадания из 5-ти за стартовую 10-минутку. Только Петров дважды забил с дальних попыток на последних минутах.

До большого перерыва хозяева смогли отыграть лишь одно очко из 10-ти отставание. Самым активным у николаевцев был Кейт Омоера. Он единственный в матче, кто за первую половину набрал 10 и более очков – 12. И этого было недостаточно, чтобы переломить ход событий. Киевляне превосходили николаевцев за реализацией.

В третьей четверти хозяева добавили скорости и агрессии. Впоследствии рывок 7:0 сократил отставание хозяев до трех очков. Николаевцам это существенно добавило уверенности. Гости же ощутимо занервничали, что негативно сказалось на реализации. До конца четверти николаевцы наконец сравняли счет.

С началом заключительной четверти Николаев продолжил давить на несколько деморализованных гостей. Первой результативной атакой Приймак впервые вывел хозяев вперед. А Хохоник сразу увеличил преимущество. Евгений Мурзин вынужден был реагировать тайм-аутом. Однако это не остановило натиск хозяев. Николаевцы увеличили преимущество до шести очков. Только после этого Крик точным трехочковым подарил гостям надежду на успешное завершение. Впрочем сбить кураж Николаева оказалось не под силу. Хозяева все же вырвали 10-ю победу в сезоне.

У хозяев стоит выделить Адедирана и Омоеру. Они не только стали самыми результативными, но и заводили команду эффективными действиями в самые нужные моменты.

Следующий поединок Николаев также будет играть дома – 3 марта против Черкасских Мавп. Киев-Баскет тот же день будет играть в Запорожье.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ Суперлига Пари-Матч

1 марта

Николаев – Киев-Баскет– 83:79 (12:22, 26:25, 24:15, 21:17)