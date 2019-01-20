Колорадо разгромил Лос-Анджелес, Вегас забросил 7 шайб в ворота Питтсбурга в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Нью-Джерси – Анахайм – 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) Шайбы: 1:0 – 6 Юханссон (Бутчер, Братт), 1:1 – 9 Спронг (Хенрик, Ричи), 1:2 – 10 Терри (Спронг, Линдхольм), 1:3 – 45 Грант (Терри), 2:3 – 59 Братт (Бутчер) Колорадо – Лос-Анджелес Кингз – 7:1 (1:0, 6:0, 0:1) Шайбы: 1:0 – 9 Седерберг (Бэрри), 2:0 – 20 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 3:0 – 22 Бэрри (Калверт, Керфут), 4:0 – 27 Рантанен (Ландескуг, Маккиннон), 5:0 – 28 Дрис (Калверт), 6:0 – 34 Рантанен, 7:0 – 35 Уилсон (Комфер, Седерберг), 7:1 – 47 Ковальчук (Даути, Копитар) Бостон – Рейнджерс – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Шайбы: 1:0 – 17 Хейнен (Форсбакка-Карлссон), 1:1 – 18 Хитил, 1:2 – 25 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Шей), 2:2 – 43 Маршанд (Бержерон, Пастрняк), 2:3 – 49 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Шаттенкирк) Сент-Луис – Оттава – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Шайбы: 0:1 – 4 Пол (Бедкер), 1:1 – 7 Тарасенко (О′Райлли), 2:1 – 37 Данн (Шенн, Бортуццо), 2:2 – 41 Пяярви-Свенссон (Демело, Смит), 3:2 – 52 Гуннарссон (Марун, О′Райлли) Даллас – Виннипег – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Шайбы: 1:0 – 7 Ричи (Сегин, Клингберг), 2:0 – 20 Комо (Бенн, Линделль), 3:0 – 33 Факса (Линделль, Полак), 3:1 – 43 Лемье (Эплетон), 3:2 – 43 Коннор (Уилер), 4:2 – 58 Сегин (Радулов, Клингберг) Тампа-Бэй – Сан-Хосе – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Шайбы: 1:0 – 3 Жозеф ( Миллер, Чирелли), 2:0 – 17 Киллорн, 2:1 – 19 Кэйн (Торнтон, Майер), 2:2 – 20 Кэйн (Шимек, Донской), 3:2 – 27 Гурде (Стэмкос, Палат), 4:2 – 32 Хедман (Кучеров), 5:2 – 45 Стэмкос (Макдона, Кучеров), 6:2 – 54 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 6:3 – 59 Серенсен (Лабанк, Хеед) Монреаль – Филадельфия – 2:5 (0:0, 0:2, 2:3) Шайбы: 0:1 – 37 Конекны (Кутюрье, Гостисбеер), 0:2 – 38 ван Римсдайк (Конекны, Хегг), 1:2 – 47 Доми (Лехконен, Татар), 1:3 – 47 Патрик (Лоутон, Симмондс), 1:4 – 49 Патрик (Гостисбеер, Ворачек), 2:4 – 56 Кулак (Друэн, Галлахер), 2:5 – 59 Раффль (Кутюрье) Нэшвилл – Флорида – 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) Шайбы: 0:1 – 4 Экблад (Боргстрем, Трочек), 0:2 – 13 Ватрано (Дадонов, Экблад), 0:3 – 22 Трочек (Сивиур), 1:3 – 42 Бонино (Уотсон, Йоси), 2:3 – 43 Уотсон (Бонино), 2:4 – 51 Макканн (Гаврилюк, Сивиур) Миннесота – Коламбус – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Шайбы: 1:0 – 16 Гринуэй (Койл, Э.Стаал), 2:0 – 17 Паризе (Оберг, Раск), 2:1 – 23 Панарин (Дюбуа, Джонс) Эдмонтон – Калгари – 2:5 (0:0, 1:3, 1:2) Шайбы: 0:1 – 20 Годро (Джиордано, Линдхольм), 0:2 – 27 Джиордано (Хэнифин, Монахан), 0:3 – 35 Шилингтон (Фролик, Баклунд), 1:3 – 39 Нюджент-Хопкинс (Пулюярви), 2:3 – 44 Лучич (Джонс, Пулюярви), 2:4 – 54 Баклунд, 2:5 – 56 Монахан (Годро, Ткачак) Вегас – Питтсбург – 7:3 (3:1, 2:2, 2:0) Шайбы: 0:1 – 3 Кессел (Малкин, Мяяття), 1:1 – 6 Теодор (Штястны, Шмидт), 2:1 – 15 Пачиоретти (Так, Штястны), 3:1 – 16 Линдберг (Икин, Карпентер), 3:2 – 20 Симон (Думулин, Генцел), 3:3 – 25 Кросби (Летанг, Генцел), 4:3 – 32 Маршессо, 5:3 – 36 Маршессо (Миллер, Карлссон), 6:3 – 53 Карлссон (Миллер), 7:3 – 59 Маршессо (Флери, Пачиоретти)

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