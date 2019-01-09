Завтра возобновляется сезон баскетбольной Суперлиги после новогодних каникул

Киев-Баскет примет на своей площадке Николаев.

В четверг, 10 января, матчем «Киев-Баскет» - «Николаев» в Суперлиге Пари-Матч стартует новый, 2019 год.

Правда, игра будет первой в январе не для всех. Ранее команда Евгения Мурзина в рамках Кубка Украины уже успела встретиться с «Черкасскими Мавпами». Это была ответная игра, которую «Киев-Баскет» выиграл 76:69, но уступил по сумме двухматчевого противостояния (прошлая встреча завершилось победой чемпионов Украины 109:91), сообщает пресс-служба турнира.

С одной стороны, у корабелов, которые выбыли из Кубка Украины еще раньше, было больше времени на отдых. А с другой – киевляне получили больше игровой практики, ведь, по сути, новогодних каникул у них и не было.

Отметим, что в чемпионате «Николаев» отстает от «Киев-Баскет» лишь на два очка, при этом у корабелов есть два матча в запасе: в том числе, одна домашняя встреча с киевлянами, с которыми они и в прошлый раз играли на выезде. «Николаев» тогда смог выиграть первую четверть, но проиграл в итоге 72:85.

В пользу подопечных Виталия Черния говорит то, что они выдали серию из трех побед, которая сейчас является самой продолжительной в Суперлиге Пари-Матч. А вот «Киев-Баскет» смог лишь в последнем матче 2018 года прервать свою серию из трех поражений подряд.

После матча в Киеве команду ждет встреча с «Черкасскими Мавпами». Главный тренер БК «Николаев» Виталий Черний подчеркнул, что Чемпионат очень ровный и каждый матч не обходится без интриги. Уровень Суперлиги Пари-Матч вырос. Этому поспособствовал приезд легионеров. Они добавляют зрелищности, дополняют наших воспитанников, которые понемногу к ним подтягиваются. Также на матчи идут зрители – это самое главное. Конечно, хочется достичь большего, занимать более высокие места в Европе, но на это нужно время.

Другими словами, нас ждет еще одно интересное противостояние, которое однозначно достойно, чтобы быть не только первым, но и одним из самых ярких в новом году.