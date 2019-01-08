Калгари победил Чикаго, Нэшвилл разгромил Торонто в НХЛ

"Монреаль" с минимальным счетом уступил "Миннесоте".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт турнира. Филадельфия – Сент-Луис – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Шайбы: 0:1 – 20 Шенн (Гуннарссон, Шварц), 0:2 – 51 Тарасенко (Пьетранжело, О′Райлли), 0:3 – 58 Перрон (О′Райлли, Сэнфорд) Торонто – Нэшвилл – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Шайбы: 0:1 – 24 Экхольм (Фиала, Смит), 0:2 – 33 Суббан (Ирвин, Бонино), 0:3 – 57 Сиссонс (Эллис, Йернкрук), 0:4 – 59 Фиала (Экхольм, Сиссонс) Монреаль – Миннесота – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 – 46 Гранлунд Чикаго – Калгари – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Шайбы: 0:1 – 3 Годро (Линдхольм, Монахан), 1:1 – 16 Кэйн (Густафссон, Анисимов), 2:1 – 25 Дебринкат (Густафссон, Кэйн), 2:2 – 38 Монахан (Линдхольм, Ткачак), 2:3 – 40 Годро (Джиордано), 2:4 – 59 Хэтэуэй, 3:4 – 59 Саад (Анисимов, Кит) Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 17 Донской (Карлссон, Кэйн), 1:1 – 23 Копитар (Ковальчук, Браун), 2:1 – 29 Гертл (Джонс, Карлссон), 3:1 – 59 Торнтон (Карлссон, Карлссон)

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