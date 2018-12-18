Биатлонист Кильчицкий не попал в состав сборной Украины на этап КМ в Чехии

По решению тренера Виталий Кильчицкий временно отправится на этап второго по значимости Кубка IBU.

20 декабря, в городке Нове-Место-на-Мораве в Чехии начнутся соревнования третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Накануне этапа старший тренер мужской сборной Юрай Санітра сообщил, что Виталий Кильчицкий временно отправится на второй по значимости Кубок IBU, сообщает UA:Биатлон на своей странице в Facebook.

Мужскую сборную Украины на соревнованиях в Чехии будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов.

В состав женской команды заявлены Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

В рамках соревнований, которые состоятся 20-23 декабря, состоятся мужская и женская спринтерские гонки, гонки преследования, а также масс-старты.