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Биатлонист Кильчицкий не попал в состав сборной Украины на этап КМ в Чехии

17:20, 18 декабря 2018
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В Нове-Место состоится третий этап Кубка мира по биатлону / facebook.com/uabiatlon

Накануне этапа старший тренер мужской сборной Юрай Санітра сообщил, что Виталий Кильчицкий временно отправится на второй по значимости Кубок IBU, сообщает UA:Биатлон на своей странице в Facebook.

Мужскую сборную Украины на соревнованиях в Чехии будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов.

В состав женской команды заявлены Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

В рамках соревнований, которые состоятся 20-23 декабря, состоятся мужская и женская спринтерские гонки, гонки преследования, а также масс-старты.

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Теги: #сборная Украины#биатлон#Кубок мира