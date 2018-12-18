МХК «Динамо» дома всухую уступил херсонскому «Днепру» в матче УХЛ

Шестой шатаут в сезоне оформил Олег Петров, а матч завершился со счетом 0:2.

В Харькове состоялся заключительный матч 23-его тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между МХК «Динамо» и «Днепром».

После долгого перерыва, вызванного международной паузой, команды вновь начали "вкатываться", и провели равный матч, сообщает официальный сайт турнира.

Лишь ненадолго расслабились "динамовцы" в середине второго периода, после чего дважды пропустили: сначала Тимур Мамедов не смог остановить шайбу после броска Кирилла Бондаренко, а затем численное преимущество реализовал Дмитрий Пугачёв.

Счёт на табло остался неизменным до конца поединка, несмотря на довольно острые контратаки харьковчан. Таким образом, «Днепр» оформил 17-ю победу в чемпионате УХЛ - Пари-Матч, а Олег Петров записал себе в актив уже шестой "сухой" матч.

Ранее сегодня «Кременчук» переиграл «Ледяных Волков» в Киеве (2:6).

Напомним, что 20 декабря в 19:30 в рамках перенесённого 22 тура УХЛ-Пари-Матч состоится встреча между МХК «Динамо» и «Донбассом».

МХК «Динамо» - «Днепр» 0:2 (0:0; 0:2; 0:0)

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Шулешов), 24:08. 0:2 Пугачёв (Жвачкин, Золотухин - больш.), 28:41