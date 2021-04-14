Шведский нападающий владеет долей в букмекерской компании.

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на три года из-за нарушения правил ФИФА и УЕФА.

Об этом сообщает aftonbladet.se.

Дело в том, что с 2018 года Ибрагимович владеет 10-процентной долей в букмекерской компании Bethard. Он приобрел права через фирму Unknown AB, которая полностью принадлежит ему.

В Bethard подтверждают, что 39-летний Ибрагимович до сих пор владеет долей в компании.

Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут выступать в матчах под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах.

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Так, в Bethard регулярно можно делать ставки на матчи Серии А, в которой играет Ибрагимович, а также можно было поставить на недавние поединки сборной Швеции против Грузии и Косово.

Ранее конфликт интересов не возникал, так как до начала 2020 года Ибрагимович выступал в США, а карьеру в сборной возобновил только в этом году.

Звездного форварда могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч евро, а также отстранить от любой футбольной деятельности на срок до трех лет.

В ФИФА и УЕФА комментировать ситуацию отказались.

Златан Ибрагимович: карьера в "Милане" и возвращение в сборную

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В текущем сезоне на его счету 15 голов в 17 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух матчах Кубка Италии.

В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

В марте форвард вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы - в матчах квалификации ЧМ-2022 против Грузии и Косово он отметился голевыми пасами.

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Автор: Антон Дударь