Зинедин Зидан попросил журналистов проявить немного уважения.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан резко ответил на вопрос журналиста касательно своего будущего в мадридском клубе.

Слова Зидана на пресс-конференции приводит ESPN.

"Вы серьезно? Меня выгоняют каждый день, вы это знаете", - раздраженно сказал Зидан.

"В прошлом сезоне мы выиграли чемпионат. В следующем году, возможно, "Реалу" придется сделать какие-то изменения. Но в этом у нас есть право на борьбу. Позвольте нам бороться", - продолжил француз.

Он также попросил проявить уважение:

"Мы выиграли чемпионат в прошлом году, а не десять лет назад. Проявите хоть немного уважения к этому. Вы, журналисты, много чего говорите. Но вы должны взять на себя ответственность. Скажи мне это в лицо: "Я хочу, чтобы ты ушел". Или: "Мы хотим, чтобы ты ушел". Но ты должен сказать мне это в лицо, а не за спиной".

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"В один день я ухожу, на следующий день я снова в деле, затем мы играем вничью или проигрываем, и меня снова выгоняют. Каждый раз, когда мы проводим неудачный матч, меня спрашивают об этом. Я не заслуживаю такого обращения. Я немного зол", - подытожил Зидан, который только вышел из самоизоляции после карантина.

"Реал" Мадрид: результаты сезона

В чемпионате Испании "Реал" занимает третье место, отставая от "Атлетико" на 10 очков (при этом у "матрасников" еще есть матч в запасе), а "Барселоне" уступая по разнице забитых и пропущенных мячей.

В Кубке Испании "сливочные" с позором покинули турнир на стадии 1/16 финала, проиграв клубу из третьего дивизиона. В этом матче за "Реал" дебютировал Андрей Лунин.

В полуфинале Суперкубка Испании "Реал" проиграл "Атлетику", не сумев продолжить борьбу за трофей.

В Лиге чемпионов "Реал" выступал в одной группе с "Шахтером" и дважды проиграл "горнякам". "Сливочные" смогли пробиться в плей-офф только в последнем туре, обыграв "Боруссию" М. В 1/8 финала "Реал" сыграет с "Аталантой".

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Автор: Антон Дударь