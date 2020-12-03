Жерсон Родригеш опубликовал фотографию футболки португальца.

Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригеш после матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса" обменялся футболками с Криштиану Роналду.

После матча 5-го тура Лиги чемпионов, в котором "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Ювентуса" со счетом 0:3, люксембуржец подсластил горечь поражения приятным презентом.

"Спасибо, король", – написал Родригеш в инстаграме, опубликовав фотографию футболки португальца.

Жерсон вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты, когда был заменен.

Ювентус - Динамо: итоги матча

После пяти туров у "Динамо" в активе 1 очко, как и у "Ференцвароша", который в параллельном матче проиграл "Барселоне". В последнем туре "Динамо" и "Ференцварош" в Киеве решат судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы.

Лидирует в группе G "Барселона", у которой 15 очков. У "Ювентуса" - 12 очков.

"Динамо" во второй раз подряд проиграло в ЛЧ с разгромным счетом - в предыдущем туре киевляне уступили "Барселоне" 0:4.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Динамо".

В первом круге "Динамо" на "Олимпийском" уступило "Ювентусу" со счетом 0:2.

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Автор: Олег Давыгора