Главный тренер "Динамо" считает, что ошибки перечеркнули хорошую игру команды.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Ювентуса" в 5-м туре Лиги чемпионов (0:3).

Луческу цитирует официальный сайт "Динамо".

"На поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. У нас в составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, естественно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков "Ювентуса" на сегодняшний день ощутимо выше", - сказал Луческу.

"Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы играли до сих пор в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца. Мы выполняли только 50 процентов из того, что должны, а после этого во втором тайме обычно мы допускали ошибки.

Я не допускаю, что игроки расслаблялись, но сказывалось недостаток опыта, отсутствие концентрации в нужный момент приводил к этим ошибкам. За которые наш соперник нас наказывал. Соперник более опытный, более мастеровитый", - добавил Луческу.

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Румынский тренер заявил, что "Динамо" хорошо играло против "Ювентуса", "контролировало ход встречи в начале второго тайма":

"Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравняем счет. Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезали нам крылья. Во всех играх мы допускали такие ошибки, которые перечеркивали нашу хорошую игру".

Луческу подчеркнул, что в последнем туре "Динамо" должно завоевать путевку в Лигу Европы:

"Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать нас сильнее. Мы должны учиться, делать выводы. Естественно, игра заключительного тура с "Ференцварошем" является решающей. Мы должны к ней очень хорошо подготовиться и выйти в евровесну".

Ювентус - Динамо: итоги матча

После пяти туров у "Динамо" в активе 1 очко, как и у "Ференцвароша", который в параллельном матче проиграл "Барселоне". В последнем туре "Динамо" и "Ференцварош" в Киеве решат судьбу третьего места и путевки в Лигу Европы.

Лидирует в группе G "Барселона", у которой 15 очков. У "Ювентуса" - 12 очков.

"Динамо" во второй раз подряд проиграло в ЛЧ с разгромным счетом - в предыдущем туре киевляне уступили "Барселоне" 0:4.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Динамо".

В первом круге "Динамо" на "Олимпийском" уступило "Ювентусу" со счетом 0:2.

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Автор: Антон Дударь