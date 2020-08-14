Ведущие итальянские клубы нацелены на украинского защитника Динамо - СМИ

Виталий Миколенко может оказаться в Серии А.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в список трансферных целей двух клубов из чемпионата Италии.

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Об этом сообщил сайт авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в услугах Миколенко заинтересован "Интер". Украинец находится в шорт-листе "нерадзурри", но пока клуб стремится заполучить Эмерсона из "Челси" на позицию левого защитника.

Также в услугах динамовца заинтересована "Рома". Стоит отметить, что римлян тренирует бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Виталий Миколенко в прошлом сезоне УПЛ провел за "Динамо" 23 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее уже появлялась информация об интересе к 21-летнему динамовцу со стороны итальянских клубов.

"Динамо" недавно заключило предварительный контракт с украинцем из чемпионата Польши, который способен закрыть позицию Миколенко.

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Перевод: Данил Слесь