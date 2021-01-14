Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов.
Актуальная стоимость игроков указана на transfermarkt.ru.
На первое место в списке самых дорогих украинских футболистов вышел полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Он подорожал на 5 миллионов евро и теперь оценивается в 24 миллиона.
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В тройку также входят полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский и хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Топ-10
1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 24 миллиона евро
2. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) - 21 млн
3. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) - 20 млн
4. Виталий Миколенко ("Динамо") - 15 млн
5-6. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 11 млн
5-6. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) - 11 млн
7. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 8 млн
8-9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) - 7,5 млн
8-9. Владислав Супряга ("Динамо") - 7,5 млн
10. Анатолий Трубин ("Шахтер") - 7 млн
Цыганков также возглавляет рейтинг самых дорогих игроков УПЛ, опережая представителей "Шахтера" Тете (20 миллионов евро) и Додо (18).
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