Виктор Цыганков вырос в цене на пять миллионов евро.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских футболистов.

Актуальная стоимость игроков указана на transfermarkt.ru.

На первое место в списке самых дорогих украинских футболистов вышел полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Он подорожал на 5 миллионов евро и теперь оценивается в 24 миллиона.

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В тройку также входят полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский и хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Топ-10

1. Виктор Цыганков ("Динамо") - 24 миллиона евро

2. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) - 21 млн

3. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) - 20 млн

4. Виталий Миколенко ("Динамо") - 15 млн

5-6. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 11 млн

5-6. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) - 11 млн

7. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 8 млн

8-9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) - 7,5 млн

8-9. Владислав Супряга ("Динамо") - 7,5 млн

10. Анатолий Трубин ("Шахтер") - 7 млн

Цыганков также возглавляет рейтинг самых дорогих игроков УПЛ, опережая представителей "Шахтера" Тете (20 миллионов евро) и Додо (18).

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Автор: Антон Дударь