По окончании встречи игроки хозяев атаковали судейскую бригаду.

Невероятным скандалом и массовой дракой завершился футбольный матч второго по силе дивизиона Узбекистана между "Нефтчи" (Фергана) и "Туран" (Яйпан).

По окончании встречи игроки хозяев атаковали судейскую бригаду, предъявив им претензии относительно их работы. Словесная перепалка переросла в массовую драку с участием болельщиков.

На видео видно, что один из футболистов прыгнул на арбитра двумя ногами и повалил его на газон. Рефери пришлось бежать с поля, а в ситуацию вмешалась полиция.

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Автор: Олег Давыгора