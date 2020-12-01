В Узбекистане после футбольного матча случилась массовая драка / скриншот
Невероятным скандалом и массовой дракой завершился футбольный матч второго по силе дивизиона Узбекистана между "Нефтчи" (Фергана) и "Туран" (Яйпан).
По окончании встречи игроки хозяев атаковали судейскую бригаду, предъявив им претензии относительно их работы. Словесная перепалка переросла в массовую драку с участием болельщиков.
На видео видно, что один из футболистов прыгнул на арбитра двумя ногами и повалил его на газон. Рефери пришлось бежать с поля, а в ситуацию вмешалась полиция.
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