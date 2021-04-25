"Динамо" - чемпион, а "Шахтер" рискует потерять второе место.

С 23 по 25 апреля прошли матчи 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо" разгромило "Ингулец" и за три тура до финиша оформило чемпионский титул. Это первое чемпионство для киевлян с 2016 года.

В то же время "Шахтер" проиграл "Александрии", и теперь лишь на 4 очка опережает "Зарю", у которой есть матч в запасе.

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Рух" - 0:3

Голы: Климчук, 67 (с пенальти), Борячук, 76, Рунич, 88

"Львов" - "Десна" - 1:0

Гол: Ренанн, 44

"Колос" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Костышин, 47, Чурко, 66, Смирный, 88

"Днепр-1" - "Минай" - 3:0

Голы: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (с пенальти)

"Заря" - "Олимпик" - 2:1

Голы: Юрченко, 12 (с пенальти), Шахаб, 70 - Каргбо, 54 (с пенальти)

"Динамо" - "Ингулец" - 5:0

Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 70, Попов, 82

"Александрия" - "Шахтер" - 2:0

Голы: Гречишкин, 44 (с пенальти), Шастал, 64

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.

"Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 13 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.

28 апреля состоятся два перенесенных матча: "Олимпик" сыграет с "Зарей", а "Львов" встретится с "Рухом".

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь