"Динамо" обыграло "Шахтер", приблизившись к чемпионству, а "Ворскла" разбила "Зарю".

С 16 по 18 апреля прошли матчи 22-го тура чемпионата Украины.

В центральном матче тура "Динамо" одолело "Шахтер" и на 10 очков оторвалось от "горняков" в чемпионской гонке.

Результаты матчей

"Львов" - "Александрия" - 3:1

Голы: Эрнест, 39, Билык, 43 (автогол), Ныч, 55 - Устименко, 30

"Шахтер" - "Динамо" - 0:1

Гол: Де Пена, 38 (с пенальти)

"Ворскла" - "Заря" - 4:2

Голы: Степанюк, 8, Кулач, 24, 33, 49 - Тилль, 79 (автогол), Фаворов, 90+3

"Минай" - "Десна" - 3:1

Голы: Нуриев, 24 (с пенальти), 39, Пиняшко, 50 - Имереков, 56

"Ингулец" - "Рух" - 0:0

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Кулаков, 5 - Нкенг, 26 (с пенальти)

"Колос" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Милько, 27 - Чуже, 43

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 13 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" (состоится 21 апреля) и "Олимпик" - "Заря" (состоится 28 апреля) были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге был перенесен матч "Львов" - "Рух" (состоится 28 апреля).

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь