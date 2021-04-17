Все решил единственный гол с пенальти.

17 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч 22-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

В первом тайме ни одна из команд не спешила брать инициативу. Однако на 37-й минуте Маркос Антонио без особой на то причины сфолил на Александре Андриевском и "привез" пенальти. Екатерина Монзуль посоветовалась с видеоасистентами и не отменила свое решение. Карлос де Пена хладнокровно реализовал шанс.

Во втором тайме динамика игры была тоже не особо высокой. Киевляне играли вторым номером, а "Шахтер" слишком предсказуемо атаковал и так и не смог навязать конкуренцию.

Теперь за четыре тура до финиша УПЛ "Динамо" лидирует в таблице, опережая "горняков" на 10 очков.

Шахтер - Динамо - 0:1

Гол: Де Пена, 38 (пенальти)

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон (Судаков, 82), Маркос (Тете, 46), Марлос (Дентиньо, 72), Соломон (Фернандо, 63), Мораес

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский (Шапаренко, 71), Буяльский (Гармаш, 80), Де Пена (Жерсон, 71), Караваев (Цыганков, 75), Беседин

Всего в рамках чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" провели друг против друга 67 матчей: у дончан - 25 побед, у киевлян тоже 25, еще 17 матчей завершились вничью.

Заметим, что в последний раз в рамках УПЛ "Динамо" побеждало "Шахтер" еще в августе 2018 года.

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Автор: Артем Будрин