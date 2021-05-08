Команды Юрия Максимова и Александра Рябоконя поспорят за последнее место в еврокубках / фото ФК Десна
9 мая пройдут матчи заключительного 26-го тура чемпионата Украины 2020-2021.
Все матчи будут сыграны в один день, но разбиты на два временных слота.
Расписание матчей
9 мая
14.00. "Колос" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
14.00. "Заря" - "Александрия"
Трансляция - УНИАН ТВ
14.00. "Мариуполь" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
14.00. "Минай" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 3"
17.00. "Шахтер" - "Ингулец"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Днепр-1" - "Рух"
Трансляция - УНИАН ТВ
17.00. "Львов" - "Олимпик"
Трансляция - "Футбол 2"
Украинская Премьер-лига: перед 26-м туром
- Киевское "Динамо" гарантировала себе чемпионский титул еще за четыре тура до финиша. По итогам 25-го тура "Шахтер" обеспечил себе серебро, а "Заря" - бронзу.
- Также по итогам 25-го тура стало известно, что в Первую лигу вылетит "Минай".
- "Колос" уже гарантировал себе путевку в Лигу конференций, а за еще одно место в новом еврокубке заочно поспорят "Десна" и "Ворскла".
- В гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Владислав Кулач (14 голов) на 2 мяча опережает полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.
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