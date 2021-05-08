9 мая состоится последний в этом чемпионате 26-й тур.

9 мая пройдут матчи заключительного 26-го тура чемпионата Украины 2020-2021.

Все матчи будут сыграны в один день, но разбиты на два временных слота.

Расписание матчей

9 мая

14.00. "Колос" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

14.00. "Заря" - "Александрия"

Трансляция - УНИАН ТВ

14.00. "Мариуполь" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

14.00. "Минай" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 3"

17.00. "Шахтер" - "Ингулец"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Днепр-1" - "Рух"

Трансляция - УНИАН ТВ

17.00. "Львов" - "Олимпик"

Трансляция - "Футбол 2"

Украинская Премьер-лига: перед 26-м туром

Киевское "Динамо" гарантировала себе чемпионский титул еще за четыре тура до финиша. По итогам 25-го тура "Шахтер" обеспечил себе серебро, а "Заря" - бронзу.

Также по итогам 25-го тура стало известно, что в Первую лигу вылетит "Минай".

"Колос" уже гарантировал себе путевку в Лигу конференций, а за еще одно место в новом еврокубке заочно поспорят "Десна" и "Ворскла".

В гонке бомбардиров форвард "Ворсклы" Владислав Кулач (14 голов) на 2 мяча опережает полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

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Автор: Антон Дударь