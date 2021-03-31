Украинская сборная проведет третий матч в отборочном турнире.

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Казахстана на матч квалификации чемпионата мира-2022, который пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Казахстан.

В составе украинской сборной есть один дебютант - голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

Составы команд

Украина: Трубин, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Мораес

Запасные: Бущан, Пятов, Соболь, Забарный, Тымчик, Сирота, Шепелев, Макаренко, Марлос, Зубков, Коваленко, Довбик

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов, Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев, Тагыберген, Абикен, Валиуллин, Аймбетов

Запасные: Шайзада, Сейсен, Керимжанов, Самородов, Астанов, Вороговский, Усенов, Тунгышбаев, Оразов, Рудосельский, Каримов, Быстров

Читайте такжеУкраина - Казахстан: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022Начало встречи - в 21.45.

Главный арбитр матча - Матей Юг из Словении.

Украина - Казахстан: перед матчем

Сборная Украины в двух стартовых турах квалификации набрала 2 очка. Сперва украинцы сыграли вничью с Францией (1:1), а затем с тем же счетом уже на своем поле завершили матч против Финляндии.

Казахстан в отборе провел пока только один матч - 28 марта дома казахи уступили Франции со счетом 0:2.

Положение команд в группе D: Франция - 4 очка (2 игры), Финляндия - 2 (2), Украина - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли четыре раза. В отборе на ЧМ-2006 украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 - 3:1 и 2:1.

Украинской сборной из-за травм в матче не помогут Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Артем Беседин и Андрей Ярмоленко. А Виталий Миколенко пропустит игру из-за дисквалификации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь