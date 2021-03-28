Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022, который пройдет на НСК "Олимпийский".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.
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Андрей Шевченко, похоже, продолжает использовать схему с тремя центральными защитниками.
Составы команд
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Соболь, Матвиенко, Миколенко, Макаренко, Зинченко, Малиновский, Зубков, Яремчук
Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Мораес, Коваленко
Финляндия: Араюри, Гранлунд, Йоронен, Камара, Кауко, Лод, О'Шонесси, Райтала, Тойвио, Шуллер, Пукки
Начало встречи - в 21.45.
Украина - Финляндия: перед матчем
- Матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина - Финляндия пройдет 28 марта в Киеве. Начало - в 21.45.
- "Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.
- Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и сыграть вничью в домашнем поединке - 2:2. Это все произошло усилиями 30-летнего нападающего Теему Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.
- Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. Также расположение команды покинул Андрей Ярмоленко.
- Сборная Финляндии перед игрой понесла серьезную потерю, оставшись без капитана.
- Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).
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