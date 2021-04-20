"Челси", "Реал" и "Манчестер Сити" смогут доиграть текущий розыгрыш Лиги чемпионов.

УЕФА принял важное решение относительно команд, основавших Суперлигу. Союз европейских футбольных ассоциаций не будет отстранять эти клубы от текущего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники ESPN.

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УЕФА не будет наказывать дисквалификацией те команды, которые пробились на полуфинальную стадию еврокубков в нынешнем сезоне.

Таким образом, "Манчестер Сити", "Челси" и "Реал" сыграют в 1/2 Лиги чемпионов, а "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" - в Лиге Европы.

Создание Суперлиги: что известно

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Автор: Артем Будрин