Бразилец хочет отдать честь харьковской команде.

Известный журналист и телеведущий Игорь Цыганык рассказал, что экс-хавбек "Шахтера" Тайсон хотел бы завершить карьеру в харьковском "Металлисте".

Об этом 40-летний комментатор рассказал в передаче Цыганык Live.

"Я написал пост, в котором отметил, что очень жаль, что мы больше не увидим такого яркого футболиста в Украине. Бразилец написал трогательный комментарий, в котором сказал, что будет любить Украину вечно. Но уже на следующий день он мне позвонил и сказал, что я поторопился со словами, что мы больше его не увидим. Тайсон, когда узнал, что Ярославский возрождает "Металлист", пообещал, что после завершения контракта с "Интернасьоналем" вернется в "Металлист". И хочет закончить карьеру в команде Ярославского-Красникова", - поделился потрясающим инсайдом Цыганык.

"Вот такие слова от одного из лучших легионеров в истории украинского чемпионата. Слова о том, что он любит Украину, они не просто так сказаны. Он хочет вернуться сюда и отдать долг Ярославскому, Харькову и клубу за то, что они для него сделали", - добавил журналист.

Заметим, что за время выступлений в "Металлисте" Тайсон провел 83 матча, в которых смог забить 20 мячей и отдать 26 голевых передач.

Напомним, что бразильский клуб "Интернасьонал" объявил о подписании Тайсона.

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Тайсон: карьера в Украине

Тайсон переехал в Украину в 2010 году после трансфера в "Металлист". В 2013-м году он перешел в "Шахтер" за 16 миллионов евро.

За "горняков" бразилец провел 299 матчей, в которых забил 55 голов. Из донецкого клуба он вызывался в сборную Бразилии, за которую провел 7 матчей и забил 1 гол.

С "Металлистом" Тайсон дважды становился бронзовым призером УПЛ, а с "Шахтером" шесть раз выиграл золотые медали, 5 раз - Кубок Украины и 4 раза - Суперкубок.

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

Свой последний матч в "Шахтере" Тайсон провел за дублирующий состав.

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Автор: Артем Будрин