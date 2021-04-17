Бразильский футболист попрощался с "горняками".

Бразильский полузащитник Тайсон прокомментировал свой уход из "Шахтера" и извинился перед клубом за свое поведение.

Видео было опубликовано в Twitter "Шахтера".

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"Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Благодарен клубу от всей души за все то, что здесь для меня сделали. Я приехал сюда очень молодым, и клуб сделал все для меня. Это сложный момент, потому что я, безусловно, буду скучать. В последнее время моя жизнь ассоциируется только с Украиной. Здесь я выиграл огромное количество титулов, стал лидером в клубе, смог за это время сыграть на чемпионате мира. Всегда буду болеть за "Шахтер", - сказал Тайсон.

Он также извинился перед всеми в "Шахтере" за конфликт, который создал, отказавшись выходить на замену:

"Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас не хватать".

"Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье все это время", - продолжил бразилец, после чего расплакался.

"Я уезжаю, но моя благодарность клубу - это та вещь, которую я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня, за ошибки, которые я совершил в последние месяцы", - подытожил Тайсон, добавив, что "любит всех".

Отметим, что "Шахтер" вручил Тайсону футболку с числом 299 - столько матчей он провел за "Шахтер".

🧡 «Буду продолжать болеть за «Шахтер». Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни!»



⚒ Как Тайсон прощался с «Шахтером»? Эмоции, слезы и подарки на память. pic.twitter.com/py2nawhhZb — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 16, 2021

Тайсон: скандальный уход из "Шахтера"

20 марта Тайсон был переведен в дублирующий состав "Шахтера". Позже Дарио Срна объяснил, что Тайсон бразилец переведен в дубль из-за того, что отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с "Ромой".

Сам бразилец, комментируя ситуацию, заявил, что "поспорил с тренером". Также сообщалось о еще одной детали конфликтной ситуации.

Также известно, "Шахтер" оштрафовал Тайсона более чем на половину месячной зарплаты.

Полузащитник успел сыграть один матч за дублирующий состав "Шахтера", а за первую команду больше так и не сыграл. Всего на его счету 299 матчей и 55 голов за "горняков".

Контракт Тайсона истекал летом, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Бразилец вернется на родину - он уже договорился о подписании контракта с "Интернасьоналем".

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Автор: Антон Дударь