Клубы-учредители Суперлиги заявили, что приняли юридические меры.

Клубы, которые стали основателями Суперлиги Европы, направили письма в УЕФА и ФИФА с заявлением о том, что приняли юридические меры.

Об этом сообщает AP.

Клубы предупредили, что примут правовые шаги, направленные против попыток сорвать запуск Суперлиги.

В тексте письма говорится о том, что Суперлига получила грант в размере 4 миллиарда евро от финансовой организации.

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"Ваше официальное заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от столь негативной реакции, ставящей под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, которая к тому же будет незаконной. По этой причине SLCo (компания Суперлиги, - Прим.) подала ходатайства в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственную подготовку и проведение соревнований в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Также в Суперлиге подчеркнули, что если по какой-либо причине клубы будут лишены возможности оперативно сформировать Суперлигу и распределить доходы от гранта, то будет нанесен "непоправимый ущерб".

"Суперлига должна проводиться наряду с существующими чемпионатами стран и кубковыми турнирами, которые являются ключевой частью структуры европейского футбола. Мы не стремимся заменить Лигу чемпионов или Лигу Европы, а стремимся конкурировать с этими турнирами и существовать вместе с ними", - заявили организаторы турнира.

Создание Суперлиги: что известно

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-основателей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).

Председателем Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.

УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозила клубам и игрокам дисквалификациями.

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Автор: Антон Дударь