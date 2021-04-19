Болельщики уже придумали, как будут выглядеть трофей и официальный мяч Суперлиги.

Топ-клубы Европы 19 апреля объявили о создании Суперлиги - закрытого турнира для лучших команд.

Создание турнира вызвало бурное обсуждение и негодование в сети. Фанаты тех клубов, которые учредили Суперлигу, в большинстве своем недовольны и требуют отменить решение.

"Жадные ублюдки убили игру".

Надпись на баннере: "Создано бедными, украдено богатыми".

Кадр из "Игры престолов" с надписью: "Позор".

"Покойся с миром футбол. Причина смерти - европейская Суперлига".

"Пересмотрите, пожалуйста. Вы действительно хотите играть в этом мусоре, а не в чемпионате и Лиге чемпионов... Столько всего вложено, чтобы хвастаться тем, что 13 раз выиграли ЛЧ, чтобы теперь хотеть уйти. Сейчас это вызывает настоящий позор и отвращение", - пишет один из фанатов "Реала".

"Футбол 1863-2021".

"В сеть слили фото трофея Суперлиги".

"Официальный мяч Суперлиги".

"Начало конца этой прекрасной игры".

"Футбол закончен".

Создание Суперлиги: что известно

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-основателей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).

Председателем Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.

УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.

Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.

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Автор: Антон Дударь