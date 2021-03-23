Опорный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко рискует не сыграть летом 2021 года на перенесенном чемпионате Европы по футболу-2020.
Об этом сообщает SportArena.
21 февраля в матче УПЛ между "Шахтером" и "Рухом" Тарас получил травму. Это повлекло за собой рецидив давнего повреждения - мениска колена.
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Полузащитнику "Шахтера" предстоит пройти долгий курс лечения и реабилитации. К сожалению, Степаненко может не поехать на чемпионат Европы по футболу, который должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.
31-летний игрок за "Шахтер" в этом сезоне появлялся на поле в 18 матчах и отметился одним ассистом.
Заметим, что Степаненко выходил в футболке сборной Украины 59 раз и забил 4 мяча.
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