Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о подготовке апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.
Об этом он сказал в интервью программе "ДенисовTIME" на YouTube.
По словам Павелко, сейчас УАФ ожидает мотивационную часть решения УЕФА, которая будет получена максимум в понедельник.
"После этого мы готовим апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, где нас будут представлять очень сильные юристы. В CAS нас также будут сопровождать испанские и швейцарские юристы, которые будут иметь очень четкую позицию в том, что данное решение должно быть пересмотрено. Потому что это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола", - отметил он.
Павелко подчеркнул, что УАФ будет идти в Лозанну независимо от того, что будет в мотивационной части: "Это однозначная позиция".
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"Необходимость доиграть в сроки все турниры подталкивает УЕФА к таким быстрым решениям. Мы будем отстаивать до конца интересы нашей сборной. В CAS будет острая дискуссия, хоть он и находится в Швейцарии. Мы будем оппонировать швейцарским коллегам. У нас очень много аргументов, это подтверждают наши юристы" - сказал Павелко.
"Мой оптимизм базируется на нашей юридической позиции", - добавил он.
Президент УАФ отметил, что если CAS отменит решение УЕФА, то Европейский футбольный союз должен будет назначить дату для переигровки матча:
"CAS может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то вопрос уже будет к УЕФА, чтобы назначить дату. Теоретически такие даты существуют. Считают, что надо побыстрее закрыть матчи в групповом этапе Лиги наций. Это ошибочное мнение отдельных менеджеров, которые хотят закрыть это окно. Но для футбола и справедливости не должно такого быть".
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Еще до решения УЕФА стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение. После решения в УАФ подтвердили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
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