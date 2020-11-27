Андрей Павелко считает, что решение по матчу должно быть пересмотрено.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о подготовке апелляции в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.

Об этом он сказал в интервью программе "ДенисовTIME" на YouTube.

По словам Павелко, сейчас УАФ ожидает мотивационную часть решения УЕФА, которая будет получена максимум в понедельник.

"После этого мы готовим апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, где нас будут представлять очень сильные юристы. В CAS нас также будут сопровождать испанские и швейцарские юристы, которые будут иметь очень четкую позицию в том, что данное решение должно быть пересмотрено. Потому что это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола", - отметил он.

Павелко подчеркнул, что УАФ будет идти в Лозанну независимо от того, что будет в мотивационной части: "Это однозначная позиция".

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"Необходимость доиграть в сроки все турниры подталкивает УЕФА к таким быстрым решениям. Мы будем отстаивать до конца интересы нашей сборной. В CAS будет острая дискуссия, хоть он и находится в Швейцарии. Мы будем оппонировать швейцарским коллегам. У нас очень много аргументов, это подтверждают наши юристы" - сказал Павелко.

"Мой оптимизм базируется на нашей юридической позиции", - добавил он.

Президент УАФ отметил, что если CAS отменит решение УЕФА, то Европейский футбольный союз должен будет назначить дату для переигровки матча:

"CAS может отменить или подтвердить решение. Если они отменят решение, то вопрос уже будет к УЕФА, чтобы назначить дату. Теоретически такие даты существуют. Считают, что надо побыстрее закрыть матчи в групповом этапе Лиги наций. Это ошибочное мнение отдельных менеджеров, которые хотят закрыть это окно. Но для футбола и справедливости не должно такого быть".

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь