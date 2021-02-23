По мнению телеведущего, системность УЕФА слишком жестока.

Директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов поделился прогнозом на предмет того, чем завершится рассмотрение иска УАФ, которая обжалует в Спортивном арбитражном суде техническое поражение в матче Лиги наций от Швейцарии.

Это стало известно из телепередачи "Великий футбол".

"Все идет к тому, что, извините, нас, скорее всего, просто нагнут. Вот такая ситуация", - пессимистично настроен Денисов.

"Если коснуться закулисья, то ситуация очень сложная. Организация и системность УЕФА не допускает того, чтобы проигрывать подобные суды, тем более Украине. Когда было рассмотрение дела, со стороны Украины присутствовали 7 человек - это официальная делегация, которая работала онлайн, юристы и адвокаты. От Швейцарии вообще был только один человек. То есть, такая комфортная уверенность. Как будто зашел с медведем за спиной такой: дай ему, вломи ему. Условно говоря", - заявил Денисов.

"Смешного мало, потому что все попытки нашей ассоциации предложить сыграть в футбол, адресованные ассоциации европейского футбола, наталкивались на то, что вы виноваты, игры не будет. И не работали какие-либо примеры, там из футзала, когда не прилетела сборная Дании, и не засчитали датчанам техническое поражение, а перенесли игру на апрель. Значит, мол, нет, это футзал, приводим пример - турнир клубный - нет, это клубный турнир", - объясняет в деталях журналист.

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Автор: Будрин Артем