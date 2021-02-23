Директор телеканалов "Футбол 1, 2, 3" Александр Денисов поделился прогнозом на предмет того, чем завершится рассмотрение иска УАФ, которая обжалует в Спортивном арбитражном суде техническое поражение в матче Лиги наций от Швейцарии.
Это стало известно из телепередачи "Великий футбол".
"Все идет к тому, что, извините, нас, скорее всего, просто нагнут. Вот такая ситуация", - пессимистично настроен Денисов.
"Если коснуться закулисья, то ситуация очень сложная. Организация и системность УЕФА не допускает того, чтобы проигрывать подобные суды, тем более Украине. Когда было рассмотрение дела, со стороны Украины присутствовали 7 человек - это официальная делегация, которая работала онлайн, юристы и адвокаты. От Швейцарии вообще был только один человек. То есть, такая комфортная уверенность. Как будто зашел с медведем за спиной такой: дай ему, вломи ему. Условно говоря", - заявил Денисов.
"Смешного мало, потому что все попытки нашей ассоциации предложить сыграть в футбол, адресованные ассоциации европейского футбола, наталкивались на то, что вы виноваты, игры не будет. И не работали какие-либо примеры, там из футзала, когда не прилетела сборная Дании, и не засчитали датчанам техническое поражение, а перенесли игру на апрель. Значит, мол, нет, это футзал, приводим пример - турнир клубный - нет, это клубный турнир", - объясняет в деталях журналист.
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Техническое поражение сборной Украины: хронология событий
- Через несколько случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. Одновременно в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, поскольку у Украины было в активе 6 очков, а в Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
- 9 декабря стало известно, что УАФ подала апелляцию в Лозанну.
- В Лозанне рассмотрели апелляцию УАФ по делу о техническом поражении для сборной Украины.
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