В октябре сборная Украины встретится с тремя топ-командами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав национальной команды на октябрьские матчи против Франции, Германии и Испании.

Об этом информирует официальный сайт УАФ.

Вызов в сборную Украины получили 28 футболистов. В их числе один дебютант - впервые в главную команду страны приглашен защитник Евгений Чеберко, который летом перешел в австрийский ЛАСК.

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Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал"), Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун ("Гент").

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк"), Игорь Харатин ("Ференцварош").

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент"), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Резерв: Роман Безус ("Гент").

Следующий сбор команда начнет 5 октября.

Сборная Украины: матчи в 2020 году

В сентябре сборная Украины стартовала в Лиге А Лиги наций. "Желто-синие" сперва обыграли Швейцарию (2:1), а затем разгромно проиграли Испании (0:4). После двух туров украинцы занимают второе место в своей группе.

7 октября сборная Украины проведет контрольный матч с Францией. После этого украинской команде предстоит провести две встречи в рамках Лиги наций: 10 октября в Киеве с Германией, а 13 октября в столице Украины - с Испанией.

В ноябре украинскую сборную также ждут три игры. В лиге наций команда Шевченко на выезде встретится с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября). Предшествовать этим поединкам будет контрольный матч против сборной Польши. Ранее было объявлено, что его сборная Украины проведет 11 ноября.

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Автор: Антон Дударь