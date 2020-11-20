Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал ситуацию со своим повторным положительным тестом на коронавирус в сборной Украины.
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Футболиста, который месяц назад переболел коронавирусом, цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".
"Утром я проснулся и увидел на телефоне кучу сообщений от друзей и команды. Было сообщение в группе, что я, Мораес и Малиновский сдали положительные тесты. В принципе я был в шоке, ведь мы с Жуниором переболели месяц назад, должны быть антитела в организме.
Сначала сказали, что мы можем участвовать в тренировочном процессе, УЕФА разрешил. Но швейцарские власти нам отказали", - сказал Кривцов.
Защитник добавил, что считает результат теста ложным:
"Я думаю, это ошибка в самом тесте. Читал новости, что Илон Маск сдавал четыре разных теста в одной лаборатории. Из них два были положительными, два - отрицательными. У меня была такая ситуация, когда я был на изоляции. Семья тоже сдавала тесты, у младшей дочки был положительный, а на следующий день - отрицательный. Это какая-то ошибка.
Я знал, что не болен (в сборной - прим.). Если б у меня хотя бы симптомы были, я сел бы на самоизоляцию. Но у меня все хорошо было. Сейчас сдали тест на антитела, ждем результаты. Утром была тренировка в основной группе, готовимся к "Александрии".
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- В УЕФА заявили, что сборная Украины не сможет выставить другой состав для проведения матча.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. По словам украинской стороны, существует три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1). В Швейцарии заявили, что перенос матча на 2021 год невозможен.
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча.
- Андрей Шевченко дал свои комментарии касательно отмены игры.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
- Сборная Украины уже вернулась из Швейцарии и прошла еще одно тестирование на коронавирус, результаты которого стали известны ранее.
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