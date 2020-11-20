Сергей Кривцов считает, что тест показал ошибочный результат.

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал ситуацию со своим повторным положительным тестом на коронавирус в сборной Украины.

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Футболиста, который месяц назад переболел коронавирусом, цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Утром я проснулся и увидел на телефоне кучу сообщений от друзей и команды. Было сообщение в группе, что я, Мораес и Малиновский сдали положительные тесты. В принципе я был в шоке, ведь мы с Жуниором переболели месяц назад, должны быть антитела в организме.

Сначала сказали, что мы можем участвовать в тренировочном процессе, УЕФА разрешил. Но швейцарские власти нам отказали", - сказал Кривцов.

Защитник добавил, что считает результат теста ложным:

"Я думаю, это ошибка в самом тесте. Читал новости, что Илон Маск сдавал четыре разных теста в одной лаборатории. Из них два были положительными, два - отрицательными. У меня была такая ситуация, когда я был на изоляции. Семья тоже сдавала тесты, у младшей дочки был положительный, а на следующий день - отрицательный. Это какая-то ошибка.

Я знал, что не болен (в сборной - прим.). Если б у меня хотя бы симптомы были, я сел бы на самоизоляцию. Но у меня все хорошо было. Сейчас сдали тест на антитела, ждем результаты. Утром была тренировка в основной группе, готовимся к "Александрии".

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Автор: Данил Слесь