Португалец не принял участие в рекламной кампании даже за безумное вознаграждение.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не принял предложение рекламировать Саудовскую Аравию как туристическое направление.

Об этом сообщает The Telegraph.

Португалец отказался от вознаграждения в размере 6 миллионов евро.

Если бы Криштиану согласился, то в его обязанности входило бы посещать страну, а также в Саудовской Аравии могли бы использовать его образ для рекламы. Интересно, что подобное предложение поступило и нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, но ответ аргентинца еще неизвестен.

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Отметим, что Саудовская Аравия пытается увеличить свою туристическую привлекательность. Страна активно приглашает разнообразных звезд рекламировать путешествия к ним. Например, недавно президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что он невероятно впечатлен и каждый должен посетить Саудовскую Аравию.

Криштиану Роналду: последние достижения

В 2020 году Роналду провел 38 официальных матчей за "Ювентус", забил 39 мячей и отдал 6 ассистов.

Роналду был признан лучшим футболистом 21 века по версии Globe Soccer Awards.

Также Роналду попал в символическую сборную всех времен France Football.

В прошлом году Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. У Криштиану 102 гола за сборную Португалии. До исторического рекорда всего 7 мячей. У экс-нападающего сборной Ирана Али Даеи 109 голов.

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Автор: Будрин Артем