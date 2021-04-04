Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, почему не покинул бельгийский "Гент" в зимнее межсезонье, а также сообщил, что клуб планирует продать его летом.
Об этом Яремчук рассказал в интервью YouTube-каналу BurBuzz, передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".
Читайте также"Меня Динамо выбросило на улицу": форвард сборной Украины не прочь отомстить"В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой в ахилле. Нужна была операция. Я это понимал и, наверное, сделал ошибку, что продолжал играть. Сезон классно складывался, нужно было продолжать. Если о себе заявлю - смогу перейти в другую команду. С другой стороны я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога.
В декабре мне сделали укол в травмированное место, и все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были", - рассказал Яремчук.
"Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы", - подчеркнул нападающий.
Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"
- Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.
- Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.
- В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.
- Сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".
- Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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