Роман Яремчук не смог покинуть бельгийский клуб из-за травмы.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, почему не покинул бельгийский "Гент" в зимнее межсезонье, а также сообщил, что клуб планирует продать его летом.

Об этом Яремчук рассказал в интервью YouTube-каналу BurBuzz, передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Читайте также"Меня Динамо выбросило на улицу": форвард сборной Украины не прочь отомстить"В прошлом году до зимы я забил 18 голов. Полгода я играл с проблемой в ахилле. Нужна была операция. Я это понимал и, наверное, сделал ошибку, что продолжал играть. Сезон классно складывался, нужно было продолжать. Если о себе заявлю - смогу перейти в другую команду. С другой стороны я думал, что не смогу перейти в другую команду, если у меня болит нога.

В декабре мне сделали укол в травмированное место, и все стало еще хуже. После отпуска, который был в декабре, я даже бегать не мог. Я решился на операцию. Президент мне сказал, что если бы не операция, то можно было продать меня в другой клуб, ведь предложения были", - рассказал Яремчук.

"Он пообещал, что продаст меня летом после чемпионата Европы", - подчеркнул нападающий.

Роман Яремчук: возможный уход из "Гента"

Яремчук хотел покинуть "Гент" еще перед стартом этого сезона, а в октябре заявил, что "он не в тюрьме" и хочет покинуть команду.

Однако зимой "Гент" не стал отпускать Яремчука. По информации СМИ, клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом, так как хочет выручить не меньше 20 миллионов евро.

В феврале стало известно, что Яремчук продлил контракт с "Гентом" до 2025 года.

Сообщалось, что форвард попал в список трансферных целей лондонского "Арсенала".

Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.

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Автор: Антон Дударь