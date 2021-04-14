Роман Беззубов, в частности, представлял интересы украинского чемпиона мира U-20.

14 апреля в Риге был убит футбольный агент Роман Беззубов.

Об этом сообщает jauns.lv.

Убийство произошло, когда Беззубов находился за рулем своего Volkswagen. Он притормозил, чтобы уступить дорогу, когда перед ним остановился черный BMW X5. Из BMW открыли стрельбу, в результате которой агент был смертельно ранен.

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Беззубов успел протаранить BMW, после чего Volkswagen выехал за пределы дороги и пробил ограждение. На кузове авто остались следы от пуль.

Отметим, что во время нападения на BMW были российские номера, но не исключено, что преступники могли умышленно заменить их. К убийству были причастны как минимум два человека.

Известно, что 41-летний Беззубов был агентом украинского чемпиона мира U-20 Николая Мусолитина, который выступает за польскую "Лехию", а также голкипера Андрея Кожухаря, игравшего за "Черноморец" и латвийскую "Вальмиеру". Ранее Беззубов был футболистом и выступал в Латвии.

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🇱🇻 Šī rīta uzbrukums Gunāra Astras ielā #Purvciems#Rīga#Latvija, kurā gājis bojā futbola aģents Romāns Bezzubovs. Video iesūtīja gan sekotāji, gan tas publicēts sociālos tīklos un ziņu portālos.

📹 via @pats_Kamispic.twitter.com/kQ37br7hCW — BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021

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Автор: Антон Дударь