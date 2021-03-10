"Горняки" отправились в Рим без Тараса Степаненко и еще нескольких игроков основной обоймы.

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко не сможет сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы".

Читайте такжеРома - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги ЕвропыКак сообщает пресс-служба "Шахтера" в Twitter, Степаненко не вошел в число игроков, которые отправились с командой в Рим.

Полузащитник "горняков" травмировался 21 февраля в матче против "Руха". Пока неизвестно, когда он сможет вернуться на поле.

В Рим Луиш Каштру взял 23 футболиста. В списке также отсутствуют Давид Хочолава, Маркиньос Сиприано и Михаил Мудрик.

Рома - Шахтер: перед матчем

Матч "Рома" - "Шахтер" состоится в Риме 11 марта. Начало - в 22.00.

"Шахтер" впервые встретится со своим бывшим тренером Паулу Фонсекой, который переехал в Рим после трех лет в Украине.

В 1/16 финала "Шахтер" прошел тель-авивский "Маккаби" (2:0 и 1:0). "Рома" выбила из борьбы другую бывшую команду Фонсеки "Брагу" (2:0 и 3:1).

После жеребьевки в "Шахтере" оценили свои шансы в дуэли с "Ромой".

"Шахтер" и "Рома" ранее трижды пересекались в рамках Лиги чемпионов. На групповом этапе ЛЧ 2006-2007 они обменялись домашними победами (0:4 и 1:0 для "Шахтера"), в 2011 году "горняки" прошли римлян в 1/8 финала (3:2, 3:0), а в 2018-м на этой же стадии сильнее была уже "Рома", которая проиграла в гостях 1:2, но выиграла дома 1:0.

Главным арбитром матча "Рома" - "Шахтер" будет португалец Артур Мануэль Диаш.

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Автор: Антон Дударь