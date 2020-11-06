Роберто Манчини не будет присутствовать на ближайших матчах сборной Италии.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заразился коронавирусом.

Об этом сообщил сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

У Манчини нет особых симптомов. Он уже отправился на самоизоляцию.

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Таким образом, он не сможет присутствовать на ближайших матчах итальянской сборной.

11 ноября Италия проведет контрольный матч с Эстонией, 15 ноября в Лиге наций встретится с Польшей, а 18 ноября - с Боснией и Герцеговиной.

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Автор: Антон Дударь