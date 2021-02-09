Рафинья поиздевался над экс-защитником сборной Англии Гари Кэхиллом.

Португальский нападающий "Лидса" Рафинья стал автором одного из лучших моментов тура в Английской Премьер-лиге.

Видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт "Лидса".

В матче против "Кристал Пэлас" Рафинья оставил в дураках ветерана английского футбола Гари Кэхилла, на счету которого 61 матч за сборную Англии.

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В одном из эпизодов матча Рафинья развернулся и одновременно пробросил мяч между ног Кэхиллу. Защитник смог остановить соперника, который уже мчался к воротам, только за счет фола.

"Смотрел это видео двенадцать часов подряд", "Можно смотреть на это вечно, просто изумительная техника", "Кэхилл после этого объявил о завершении карьеры", "Кэхилла нужно посадить в тюрьму за то, что он не позволил Рафинье забить после этого", "Кэхиллу, должно быть, всю ночь снились кошмары", "Нужна минута молчания в связи со смертью карьеры Кэхилла", - комментируют фанаты "Лидса".

🎨 An artist at work! pic.twitter.com/M8feKP6Bo4 — Leeds United (@LUFC) February 9, 2021

Отметим, что летом "Лидс" купил Рафинью у "Ренна" примерно за 20 миллионов евро.

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Автор: Антон Дударь